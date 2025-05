O provável time do Grêmio contra o Bahia

Precisando espantar a crise, o Grêmio encara o Bahia , às 11h deste domingo (23), na Arena. O duelo vale pela 10ª rodada do Brasileirão.

Para o duelo, o time de Mano Menezes deve contar com o retorno de Cristaldo — não relacionado na partida anterior, contra o CSA. A tendência é que o argentino comece como armador, tendo Amuzu e Kike Oliveira como ponteiros.

Provável time

Desta forma, o Grêmio deve ir a campo com: Volpi; Ronald (João Pedro), Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti, Amuzu, Cristado e Cristian Olivera; Braithwaite

