O motivo que impede Mano de buscar na base do Grêmio um substituto para Jemerson

Os primeiros na hierarquia da base para ingressar no setor defensivo seriam Athos, 20 anos, e Luis Eduardo, 17 anos. No entanto, ambos estão lesionados. Luís Eduardo recupera-se de uma cirurgia em um dos ombros e deve ficar à disposição em aproximadamente 20 dias. Já Athos sofreu uma ruptura de ligamentos em um dos joelhos e só deve voltar no final do ano.