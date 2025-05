O jogador do Grêmio procurado pelo Botafogo

Gustavo Martins voltou de lesão na vitória sobre o Bahia no último domingo (25). (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Após contratar dois outros jovens do Grêmio, o Botafogo tentou levar um terceiro atleta gremista nas últimas semanas. Gustavo Martins foi procurado pelo atual campeão da Libertadores e do Brasileirão para atuar no Rio de Janeiro por empréstimo. O Tricolor negou a investida após avaliar o contexto.

Segundo apurado por Zero Hora, os cariocas fizeram contato para levar o defensor, de 22 anos, por empréstimo, até dezembro de 2025 com uma compensação financeira considerada baixa. A compra estaria fixada em 5 milhões de dólares. O interesse foi manifestado ainda na última janela de transferências, encerrada em 11 de abril.

Os motivos para o Grêmio ter rejeitado a proposta foram: a baixa quantidade de zagueiros no elenco, afinal, desde a época de Gustavo Quinteros, o clube busca atletas para a posição, ausência de valores elevados neste momento e a repercussão das vendas de Cuiabano e Nathan Fernandes para o Botafogo.

Com o lateral, o Tricolor não conseguiu uma quantia alta, cerca de 1,5 milhão de dólares, pelo prazo curto de contrato do jogador. Já com o atacante, que jamais conseguiu se firmar na Arena, partiu para o Rio de Janeiro por 7,5 milhões de dólares. As duas saídas são reclamadas pelos torcedores pela ausência de aproveitamento de ambos na equipe gremista. Houve o temor de novas críticas caso a situação avançasse.

A negociação de Gustavo Martins também não renderia dinheiro suficiente para buscar reposições no mercado para suprir duas vagas de jogadores para o setor. Desta forma, o Grêmio recusou tocar adiante o tema.

Logo depois, Martins teve uma lesão ligamentar e ficou afastado do gramado por um mês. Ele retornou contra o Bahia, no último domingo (25), na vitória por 1 a 0, na Arena. Com Mano Menezes, há promessa de maior aproveitamento tanto na zaga como pela lateral-direita.

Interesse do exterior

Além do Botafogo, nos últimos anos, o Braga, de Portugal, chegou a fazer propostas pelo jogador, a última de 4,5 milhões de euros no começo da temporada passada. O Grêmio tem 90% dos direitos econômicos do jovem e vínculo até dezembro de 2027.