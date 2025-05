O grito de Braithwaite que simboliza o novo rumo que o Grêmio busca em 2025

Braithwaite marcou o gol da vitoria sobre o Bahia. Jefferson Botega / Agencia RBS

Em um dia de tantos gritos na Arena, o mais simbólico foi o protagonizado por Braithwaite.

— Vamos, vamos, vamooooos — celebrou o centroavante.

A manhã de domingo (25) começou com protestos no estádio, mas terminou em festa com um triunfo tão brigado dentro de campo.

Com bola rolando, os torcedores também se manifestaram contrários ao comando de Alberto Guerra no clube, ao trabalho de Alexandre Rossato e Luis Vagner Vivian no departamento de futebol e também ao rendimento do time.

Se os torcedores extravasaram com o apito final, após quase 100 minutos de pressão do Bahia, nenhuma comemoração foi mais clara do que a de Braithwaite.

Análise realista

A festa, no entanto, não entrou na pauta da entrevista de Mano Menezes. O técnico fez uma análise realista do momento.

A ordem é abrir mão do que for necessário para vencer, mesmo que não seja o modelo desejado.

— Não tenho preferência pelo jeito de ganhar. Se fizermos bem feito, é o que me deixa feliz — analisou o técnico.

Rendimento inferior ao Bahia

Em relação ao jogo contra o Bahia, o treinador reconheceu que o adversário teve melhor rendimento. Apesar do controle estar com os visitantes em muitos momentos, o Grêmio soube competir para construir e depois manter a vitória.

— Tivemos disputa, doação e entrega. É o que o momento exige. Se caminha para algumas questões que são possíveis de serem feitas. E vão nos dando pontos valiosos para passarmos por este momento até a parada. Temos que estar preparados para jogos como este. Entregar tudo para fazermos o melhor que podemos nessa hora — comentou.

Prioridade do clube

Com o Brasileirão como prioridade neste momento, Mano também indicou questões importantes para os próximos dias.

Sem João Pedro, Igor Serrote e João Lucas, Ronald e Gustavo Martins vão disputar a titularidade do lado direito.

Outro ponto é que a equipe deve ter jogadores preservados para a partida desta quinta-feira contra o Sportivo Luqueños. Desgastados, Villasanti e Kannemann não devem ser utilizados.