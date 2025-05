O estilo do meia pedido por Mano Menezes para o Grêmio

Mano Menezes deve ganhar reforços pontuais na janela de julho. Renan Mattos / Agencia RBS

Uma das prioridades do Grêmio na próxima janela é a busca por um meio-campista. O planejamento da comissão técnica e da direção é encontrar um meia que atue pelo lado do campo e também auxilie na criação ofensiva.

Zero Hora apurou que já há um mapeamento de jogadores no mercado com capacidade para fazer a função. Porém, o clube ainda não tem nenhuma conversa encaminhada.

Após a eliminação para o CSA, na Copa do Brasil, o técnico Mano Menezes detalhou como vê a carência de um atleta com a capacidade de auxiliar Monsalve e Cristaldo.

— Penso que precisamos achar um quarto jogador para estar aí, que pode fazer o meia principal crescer de produção. Ele (armador) precisa de ajuda de outro meia. É difícil um meia sustentar sozinho a armação e chegar na área. É isso que vamos buscar, um quarto jogador para estar aí — explicou.

Neste momento, Edenilson é visto como o único jogador do elenco com características minimamente parecidas com a desejada para esta posição. Com uma lesão muscular de grau 2, o jogador só retornará em julho.

Outros reforços

Além deste meia, o Grêmio também busca um zagueiro destro e um lateral-direito como prioridades no mercado. Um goleiro também pode ser buscado a partir da saída de Gabriel Grando.

Há possibilidade de que Cristaldo, que sequer foi relacionado contra o CSA, seja negociado na próxima janela. Caso isto aconteça, a direção deve buscar um novo articulador no mercado.

O mesmo vale para Pavon. Criticado, o atacante argentino pode ser negociado para abrir espaço no grupo e na folha salarial do clube.