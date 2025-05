Nike e outras empresas preparam propostas para o Grêmio; saiba quais são

Grêmio analisa troca na fornecedora de material esportivo. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio vem negociando nos últimos meses a possibilidade de uma mudança na sua fornecedora de material esportivo.

O atual contrato com a Umbro termina no final do ano, e as empresas concorrentes estão apresentando propostas ao clube. O prazo para um novo acordo seria, no máximo, até o próximo mês de julho.

Nike, New Balance e Mizuno

Esse prazo é necessário por conta de todo o material que precisa ser aprovado e produzido para a temporada de 2026.

Além da própria Umbro estar negociando uma renovação de vínculo com o Grêmio, empresas como Nike, New Balance e Mizuno também estão preparando ofertas.

Maior valor

A ideia dos dirigentes do Grêmio é bem simples. Um novo acordo será fechado com a empresa que oferecer o maior valor.

Atualmente, a inglesa Umbro paga aproximadamente R$ 10 milhões fixos por ano, além do repasse de percentual sobre venda das camisas e outros gatilhos.

400 mil peças

Com aproximadamente 400 mil peças vendidas por ano, o Grêmio entende ser o melhor parceiro da Umbro no Brasil e isso precisa entrar nas negociações, seja com a atual parceira ou com uma nova fornecedora de material esportivo.