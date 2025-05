Na briga contra o Z-4, Grêmio recebe o Bahia na Arena

Mano Menezes deve repetir a base do time utilizado na eliminação para o CSA. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Grêmio volta a campo neste domingo (25). A partir das 11h, na Arena, o Tricolor recebe o Bahia. O jogo é válido pela 10ª rodada do Brasileirão.

A competição, inclusive, virou a grande prioridade do clube para o restante da temporada. Principalmente pelo desejo gremista de se afastar do Z-4 e tentar brigar na parte de cima da tabela após a parada para o Mundial de Clubes.

Em 17º lugar, o Grêmio entrará em campo ainda na zona do rebaixamento. E para se afastar do Z-4, será preciso vencer. Um empate contra o Bahia exigiria que o Santos vença o Vitória para terminar a rodada fora do grupo. O time de Rogério Ceni é o sexto colocado, com 15 pontos somados após nove rodadas.

Além do bom rendimento no Brasileirão, a SAF do Grupo City decidirá na próxima quarta-feira a sua classificação ou não para a próxima fase da Libertadores contra o Inter.

Provável time para o jogo

Mano Menezes deve manter boa parte da equipe que foi utilizada contra o CSA. A única mudança certa é a saída de Monsalve, com lesão muscular. A tendência é pelo ingresso de Cristaldo entre os titulares. Ou o recuo de Braithwaite para atuar como meia, com Arezo como referência no ataque.

Sem Jemerson, suspenso, a dupla de defesa deve ser repetida com Wagner Leonardo e Kannemann. E pela utilização de dois zagueiros canhotos, a comissão técnica estuda manter Ronald para auxiliar na saída de bola.

No caso do Bahia, a dúvida de Ceni é no meio-campo. Jean Lucas está suspenso. O outro volante cotado para ser titular teve lesão confirmada. Erick também não viajou a Porto Alegre. A tendência é de que Rodrigo Nestor seja escalado ao lado de Caio Alexandre. No ataque, a disputa é entre Lucho Rodríguez e Willian José, ex-Grêmio.