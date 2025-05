Moradores do entorno da Arena se inspiram na imortalidade para reerguer a região depois da enchente

Reconstruir é um verbo conjugado diariamente na Vila Farrapos. Nas sombras da Arena do Grêmio, uma comunidade trabalha para se reerguer um ano depois da enchente de maio de 2024.

Muitos moradores do bairro ainda não voltaram para suas casas. Tantos outro não voltarão. Quem fincou pé por lá trabalha diariamente para refazer suas vidas. E tem no estádio e na relação com o Tricolor caminhos de esperança e de força para recuperar os prejuízos causados pela água no ano passado.

Otimismo e preocupação

Em geral, o clima é um misto de otimismo com a recuperação da vida no local e com a apreensão de novos problemas causados pela chuva. É o caso de José de Oliveira, 70 anos, proprietário do Bar do Zé.

— Temos medo do que pode acontecer de novo. Era para estar parando de trabalhar, mas não consegui. Recuperei o que pude. Mas tiro forças dos amigos que vêm aqui nos dias de jogos. Alguns clientes me ajudaram. É gente de tudo que é lugar. Eles não me abandonaram. Torcedores do Grêmio, que vieram aos poucos. Hoje formam um grupo de mais de 30 pessoas. Eles me reergueram. Me disseram que não iria fechar. E estou aqui ainda — comentou.

Seu Zé contou com a ajuda de torcedores do Grêmio para reerguer o local. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Força centenária

O bairro ficou mais de 30 dias debaixo de água, convivendo com a incerteza e a sensação de abandono do poder público. Sentimento que permanece um ano depois, com a solidariedade de moradores e de outras pessoas como principal ferramenta para quem tenta refazer sua vida. O que difere a região de outras áreas afetadas no Estado é uma força centenária por trás da recuperação do local.

O Grêmio tem ajudado a impulsionar uma retomada do comércio local. Principalmente por uma iniciativa que começou após a enchente.

Rua do Grêmio

A Rua Luiz Carlos Pinheiro Cabral foi renomeada pela região e se transformou na Rua do Grêmio. É ali que uma multidão de azul, preto e branco se acumula em dias de jogos na Arena. Algo pensado por Chico Santana e seu grupo de amigos, que alugou um dos prédios da região para acompanhar os jogos do clube.

— A nossa ideia é consumir o comércios daqui. Se cada um pudesse adotar uma rua, contribuiria ainda mais para a comunidade. A ideia é trazer as pessoas aqui. Que consumam nos bares daqui. São 13 sedes aqui nessa rua — comentou o jornalista, que registrou uma série de cenas da enchente pela Capital.

Chico Santana fez um dos primeiros registros internos da Arena após a enchente. Chico Santana / Arquivo pessoal

"Troféus" na parede

Na sede construída com os amigos, duas imagens são celebradas como troféus de resistência à força da água. Dois quadros pendurados na parede. O primeiro é uma foto de Renato Portaluppi, ainda nos tempos de jogador, e outro é uma luva de Danrlei que também se salvou da enchente.

Quadros com luva de Darnlei e foto de Renato sovreviveram à enchente e são expostos como troféus. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Bar do Lu

Esse tipo de atividade tem movimentado o comércio local com o aluguel de algumas das casas e o consumo de bares e mercados da região. É nessa rua que fica o Bar do Lu, administrado por Luciano Pinheiro Osório.

Aos 54 anos, o empresário montou novamente o seu bar e o seu mercado após a destruição causada pela enchente. E ele é parte importante dessa nova organização que busca alugueis e espaços na rua do Grêmio.

— São cerca de umas 60, 70 casas aqui na rua. Esses dias estava olhando e têm cerca de 10 famílias de volta. Gente que vem para arrumar a casa, mas vai embora. Ou que tem medo de entrar e volta aos poucos. Dia de chuva fica aquela apreensão. Se vai encher novamente. Enche um pouco ainda, mas a água evacua mais rápido — disse.

Luciano mostra os estragos da enchente. Jonathan Heckler / Agencia RBS

"O movimento está pior"

Zaida Alves Xavier acompanhou boa parte da história da região. Aos 81 anos, 60 deles vivendo no bairro, ela construiu uma lanchonete logo em frente à Arena. A Lanchonete da Dora, apelido de infância, sobreviveu aos estragos da água.

E a casa, que fica no mesmo prédio do estabelecimento comercial, também passa por reformas. E aguardava ansiosamente os jogos do Grêmio, mesmo que a fase não seja das melhores.

— Acho que está pior (o movimento). Quase não teve jogo nos últimos tempos. E o Grêmio não sabe jogar mais também (risos) — lamentou.

Zaida Alves Xavier afirmou que o movimento diminuiu. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Imortalidade

Para quem enfrentou a água, a sensação de abandono do poder público e ainda hoje tenta se reerguer, cabe o reconhecimento de carregar com orgulho uma marca tão valorizada para o clube. A imortalidade tricolor, que contagiou milhões de torcedores pelo que acontecia dentro de campo, é vivida diariamente por quem vive às sombras do estádio. Uma população que segue em frente, mesmo diante de tantas dificuldades.