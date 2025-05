Monsalve comenta sobre sua atuação diante do CSA e lamenta a derrota do Grêmio: "Tínhamos uma grande oportunidade"

Jovem de 21 anos participou do lance do primeiro gol com uma assistência. Grêmio FBPA / Divulgação

Na derrota por 3 a 2 para o CSA, em jogo disputado na quarta-feira (30), no estádio Rei Pelé, em Maceió, a atuação do elenco gremista deixou a desejar mais uma vez. O time esteve à frente no placar até os 42 minutos da etapa final, mas cedeu o empate e a virada.

O colombiano Monsalve iniciou o jogo, mas foi substituído aos 13 minutos do segundo tempo. Em mais uma partida, ele esteve posicionado no lado esquerdo do ataque gremista. Após a partida, fez uma avaliação sobre o resultado e sobre a escolha de Mano Menezes em colocá-lo naquela função.

— Eu acho que são decisões que o treinador pede no momento para melhorar o time, e a gente tem que fazer. Hoje tínhamos um resultado a favor, mas não tivemos a capacidade de mantê-lo para ganhar. A gente fica um pouco bravo, porque tínhamos uma grande oportunidade — destacou Monsalve.

Depois, o colombiano foi questionado sobre o momento que enfrenta na temporada. O jogador não balança as redes desde o Campeonato Gaúcho e tem oscilado dentro de campo. Em sua avaliação, a cobrança é normal, principalmente se tratando de alguém com a capacidade para render mais.

— Há três jogos eles estavam falando que eu era craque e é normal. Quando a gente tem uma capacidade assim, sempre vão ter críticas e eu sempre estou preparado para isso. Não tenho nenhum problema de receber essas críticas. Eu sei como estou, eu sei minhas condições e não tenho problema com isso.