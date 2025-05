Meia tem suspeita de lesão muscular e pode desfalcar Grêmio

Além da queda na Copa do Brasil, o empate com o CSA pode deixar um outro problema para o Grêmio . O meia Monsalve precisou ser substituído com uma suspeita de lesão muscular na coxa e será reavaliado.

Aos dez minutos do segundo tempo, o colombiano foi substituído. No banco de reservas, o meia iniciou o tratamento com gelo no músculo posterior da coxa esquerda e vai passar por exames nas próximas horas. Não há previsão ainda do tempo de parada.