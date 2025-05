Mano sinaliza que vai poupar jogadores do Grêmio na Sul-Americana: "Não podemos arriscar"

Kannemann deve ser um dos poupados na quinta. Duda Fortes / Agencia RBS

Depois de conquistar três pontos no Brasileirão, ao vencer o Bahia por 1 a 0, no domingo (25), o Grêmio deve poupar alguns jogadores para o próximo desafio do calendário.

Na quinta (29), o Tricolor recebe, na Arena, o Sportivo Luqueño, do Paraguai.

Apesar de ainda ter chance de se classificar em primeiro no grupo — precisa vencer os paraguaios e torcer por um tropeço do Godoy Cruz contra o Atlético Grau —, o técnico Mano Menezes enxerga esse duelo do meio da semana como uma oportunidade de descansar alguns atletas.

— Vamos analisar as questões pontuais, temos mais de uma para analisar. Vamos levar todas elas, porque não tem sentido a gente, num jogo dessa característica, arriscar o que não podemos arriscar — disse o treinador.

Mudança na zaga

Mano Menezes já sinalizou que Kannemann deve ser um dos poupados na quinta. O zagueiro vem de dois jogos seguidos como titular e Jemerson estará disponível para jogar ao lado de Wagner Leonardo.

— A gente procura respeitar o campo. Se funciona bem, mexemos menos. Mas é óbvio que o Kannemann tem algumas limitações, (temos que) tirá-lo para que não tenha uma sequência tão grande, e provavelmente na quinta faremos isso.