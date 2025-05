Novidade Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Mano prepara dupla de zaga de canhotos no Grêmio

Com Jemerson suspenso, Wagner Leonardo e Kannemann devem atuar juntos no próximo jogo do Brasileirão, contra o Bahia, no dia 25

