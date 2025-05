Mano pode escalar volante de 18 anos em jogo do Grêmio contra o Sportivo Luqueño

No treinamento, o penúltimo trabalho antes do confronto com os paraguaios pela Sul-Americana, Zortéa atuou ao lado de Dodi na formação de meio-campo.

Zortea já foi relacionado para duas partidas do Grêmio na temporada. O volante, no entanto, não foi utilizado em nenhuma das oportunidades. O garoto foi convocado para compor a delegação do Grêmio que viajou a Erechim para a última rodada da fase de grupos do Gauchão. Com Mano Menezes no comando, o jovem foi relacionado para o jogo contra o Atletico Grau, no Peru, pela Sul-Americana.