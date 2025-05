Mano Menezes poderá ganhar nova opção no ataque para encarar o Bragantino

O técnico Mano Menezes deverá ter novas opções para formar o ataque do Grêmio para a partida contra o Bragantino , neste sábado (10), na Arena. Além dos titulares preservados da rodada da Sul-Americana, uma outra possibilidade é volta de Amuzu .

O belga, que sofreu uma lesão na panturrilha, não viajou com a delegação para o Peru para aprimorar a recuperação . A última vez em que esteve em campo foi contra o Mirassol, no dia 16 de abril.

Banco de reservas

Amuzu participou normalmente do treino desta sexta-feira (9). Pelo processo de recuperação, a utilização como titular é a menos cotada, mas poderá reforçar o banco de reservas e até mesmo receber os primeiros minutos sob o comando de Mano.

No ano, Amuzu tem 10 jogos , uma assistência e nenhum gol marcado.

Volta de titulares

Na única atividade antes de encarar o Bragantino, os titulares contra o Atlético Grau ficaram apenas na academia. Enquanto isso, os atletas que permaneceram em Porto Alegre e os menos utilizados na Sul-Americana realizaram trabalhos com bola no gramado do CT Luiz Carvalho.