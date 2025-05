Mano Menezes muda planos para Monsalve no Grêmio

Monsalve deve atuar pelo lado esquerdo com Mano. Grêmio FBPA / Divulgação

O técnico Mano Menezes alterou os planos para a utilização do meia Monsalve no Grêmio. Como o treinador quer que agora o meia armador cumpra novas tarefas na marcação sem a bola, o colombiano está sendo aproveitado pelos lados do campo.

Na derrota por 3 a 2 para o CSA, nesta quarta (30), Monsalve atuou como uma espécie de ponta-esquerda, com Edenilson sendo o meia centralizado. Isso por que, no novo sistema de marcação por zona, Mano entende que o camisa 8 é mais efetivo na proteção do meio-campo.

"Precisa evoluir"

— O meia que joga por dentro precisa sustentar a posição e ter um bom posicionamento para fechar espaço. O Monsalve ainda precisa evoluir um pouco para fazer isso bem. (O adversário) Não pode ter facilidade de sair por dentro. Isso é com posicionamento, e a gente tem que trabalhar para que isso avance —declarou Mano.

Na avaliação do treinador, Edenilson protege mais o meio-campo quando o time é atacado pelo centro.

Pelo lado esquerdo

Desta forma, quando Monsalve substituir Cristaldo, como ocorreu contra o CSA, o colombiano atuará pelo lado esquerdo, com Edenilson ficando no meio. Foi assim pelo menos até os 19 do segundo tempo, quando o argentino substituiu o camisa 8.

Para o jogo contra o Santos, no domingo (4), Cristaldo, preservado em Maceió, deve ganhar a vaga de Monsalve.