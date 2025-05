Mano Menezes ganha mais uma opção para a lateral direita do Grêmio

Gustavo Martins fica à disposição após tratar lesão no joelho direito.

Pela primeira vez sob o comando de Mano Menezes, Gustavo Martins poderá ser utilizado. O jovem, de 22 anos, tratou no último mês uma lesão ligamentar no joelho direito e fica à disposição para enfrentar o Bahia. O zagueiro deve ficar no banco, mas também vira alternativa para outra função na equipe: na lateral direita.