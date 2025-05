Mano Menezes destaca dupla de jovens do Grêmio, elogia zagueiro e comenta sobre disputa no meio de campo 

Técnico fez sua primeira partida na Arena desde o retorno. Duda Fortes / Agencia RBS

A vitória sobre o Santos por 1 a 0, no domingo (4), deu alívio ao torcedor do Grêmio, que viu o time deixar a zona de rebaixamento e vencer a primeira partida após seis jogos. Para Mano Menezes, é o primeiro triunfo desde que retornou ao Tricolor.

Em seu primeiro jogo na Arena, treinando a equipe gaúcha, Mano elogiou a postura da linha defensiva, já que o time não levou gols, feito que não acontecia há seis partidas. No comentário, ele elogiou o desempenho de Jemerson, jogador que vem sendo criticado pelo torcedor, mas que evitou ataques promissores do Santos na última partida.

— Zagueiro precisa muito de posicionamento, muito de posicionamento. Quando ele está correndo atrás de atacante, o atacante sempre é... sempre não, mas 99% dos casos ele é melhor tecnicamente do que o zagueiro. Então, você não pode correr e ficar correndo atrás de atacante, vai passar vergonha. O atacante é rápido, é mais habilidoso. Então o defensor precisa minimizar essa diferença que existe com o posicionamento. Quando a equipe está bem posicionada, como esteve hoje na maioria dos casos, ele (Jemerson) ganhou os duelos, ele jogou bem — disse Mano, que ainda citou que é pouco comum utilizar dois zagueiros esquerdos no time, despistando a possibilidade de ter Wagner Leonardo e Kannemann juntos.

Outro aspecto salientado pelo treinador durante a entrevista coletiva após a vitória foi a presença dos jovens Alysson e Igor Serrote nas últimas partidas. Diante do Santos, Mano entendeu que o atacante foi fundamental para a vitória, principalmente pelo lance do gol. Quanto ao lateral, reforçou o amadurecimento em campo.

— Eu sempre trabalhei com jogadores jovens por onde passei. Aqui no Grêmio, há 20 anos atrás, tivemos essa oportunidade. Um clube que tem trabalho de formação e tradição como o Grêmio tem, sempre vai ter jovens jogadores de qualidade para estarem aí. Eles bem acompanhados. Às vezes com alguns jogadores com uma rodagem maior abrevia essa etapa. E jogos como esse vão dando o restante da preparação — explicou Mano.

Por fim, o treinador disse que a postura do Grêmio em campo, seja mais propositivo seja mais reativo, pode depender da qualidade do adversário do outro lado. Neste aspecto, ele comentou sobre a disputa entre Monsalve e Cristaldo no meio de campo. Na visão do técnico, a dupla possui características diferentes, apesar de compartilharem o mesmo setor.

— Eu acho que ambos têm qualidade técnica. O Cristaldo raciocina um pouquinho mais rápido. O Monsalve, às vezes, demora um pouquinho, dá dois, três toques, um pouquinho a mais, e é um lugar onde não te permite, dar dois, três toques. Mas acredito que ambos vão ganhar a questão de potência para transpor os marcadores quando for necessário você transportar a bola. Acho que a característica de Monsalve é mais de transportar e a do Cristaldo é mais de passar — concluiu Mano Menezes.