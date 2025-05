Mano Menezes busca "meio campo ideal" no Grêmio, mas garante: "Não serão muitas contratações"

Mano na eliminação do Grêmio para o CSA, na Copa do Brasil. Renan Mattos / Agencia RBS

Após a eliminação para o CSA na Copa do Brasil, nesta terça-feira (20), Mano Menezes voltou a projetar mudanças e evolução do Grêmio no meio do ano, com a parada para o Mundial de Clubes. O treinador afirmou estar em busca de "um meio campo ideal" para sua equipe, mas indicou que o clube não fará muitas contratações.

— Acho que temos oscilado ainda, não temos um rendimento constante, de ninguém ainda que seja indiscutível, que é isso e pronto. Mas vejo sempre a questão mais ampla. A nossa questão não é deste ou daquele. É do meio de um modo geral. Temos que achar o meio-campo ideal. Vamos trabalhar para que aconteça logo — disse.

No complemento da resposta, o treinador indicou que o clube pode achar um jogador para equilibrar o setor no mercado ou no próprio elenco:

— Penso que precisamos achar um quarto jogador para estar aí, que pode fazer o meia principal crescer de produção. Ele precisa de ajuda de outro meia. É difícil um meia sustentar sozinho a armação e chegar na área. É isso que vamos buscar, um quarto jogador por estar aí.

Visando soluções e a melhora da equipe, Mano ainda revelou o que o torcedor pode esperar nas próximas janelas de transferências:

— Medo é uma coisa que não resolve problema nenhum. O que resolve o problema é trabalho, dedicação, entrega, correção de rumo das coisas que podemos fazer. É fazer do nosso elenco um elenco mais completo em termos de opções. Não serão muitas contratações, certamente. Mas jogadores que preencham aquilo que nós entendemos que precisa ser preenchido para fazer outros jogadores crescerem de rendimento.

Os reforços podem vir em uma das janelas do meio do ano: a primeira, entre 2 e 10 de junho; e a segunda, entre 10 de julho e 2 de setembro.

Confira a entrevista coletiva completa de Mano

