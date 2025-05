Mano Menezes avalia empate do Grêmio: "Faltou um jogo de mais qualidade para sairmos com a vitória"

Mano Menezes concedeu entrevista coletiva Duda Fortes/ / Agencia RBS

O Grêmio saiu na frente, mas não conseguiu vencer o Godoy Cruz-ARG pela Sul-Americana. Em partida realizada nesta terça-feira (13), as equipes empataram em 1 a 1 na Arena. O resultado mantém o Tricolor na vice-liderança do Grupo D, com nove pontos.

Após o duelo, o técnico Mano Menezes explicou a estratégia adotada para a partida. O treinador também lamentou a forma com que o Grêmio toma gols com facilidade: nos últimos 10 jogos, só não foi vazado duas vezes (Santos e Atlético Grau).

— É óbvio que o resultado não é o que a gente queria. O jogo se desenrolou exatamente como nós imaginávamos. O Godoy Cruz jogou lá e aqui da mesma maneira, com bola muito direta. E o que pensamos para evitar isso foi tentar pressionar alto para que a bola não saísse com tanta liberdade para chegar lá, porque os homens de frente deles são muito bons na disputa aérea — completou:

— Fizemos um gol cedo, mas acho que a gente não tinha tanto controle de jogo quando fez esse gol. E por uma, duas vezes, eles chegaram com perigo na nossa área. E ainda acho que a gente toma gol com muita facilidade.

Mano Menezes também lamentou as lesões dos laterais João Pedro e Igor Serrote, que tiveram de ser substituídos no decorrer do jogo. O segundo teve uma fratura constatada e foi encaminhado a um hospital. De toda forma, o treinador valorizou o empenho do time.

— Achei que a equipe teve vontade, teve disposição, teve entrega, mas ainda faltou um jogo de mais qualidade para a gente sair com a vitória — afirmou.

O técnico gremista também lamentou o calendário brasileiro. O Tricolor vem jogando de três em três dias, por conta de Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil.

— Nós, do Brasil, vamos pagar essa conta muito alta, não tenha dúvidas. Esse ano será um ano que, nesse aspecto, as coisas vão estar ainda mais difíceis, porque o Mundial obrigou que o calendário fosse mais apertado ainda. Então já temos equipe fora, desclassificada na fase de grupos (da Sul-Americana), e o que é raro — ressaltou Mano Menezes.

O Grêmio voltará a campo no próximo sábado (17), às 21h, contra o São Paulo. O duelo pelo Brasileirão será no Morumbi.

Confira na íntegra a coletiva do técnico Mano Menezes