Mano Menezes aponta erros defensivos em derrota do Grêmio para o CSA: "Saímos com gosto amargo"

Mano Menezes saiu decepcionado com a derrota nos minutos finais. Bruno Flores / Agência RBS

A derrota do Grêmio por 3 a 2 para o CSA na noite desta quarta-feira (30), no Estádio Rei Pelé, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, deixou o técnico Mano Menezes frustrado na entrevista coletiva após partida.

O comandante gremista analisou o confronto como equilibrado, mas lamentou as falhas defensivas que custaram a vitória, especialmente nos minutos finais.

— Jogamos um jogo bem parelho, de mata-mata. Os números mostram isso. O CSA com a posse um pouco mais no campo ofensivo, produzindo um pouco maior, mas nós com a paridade de chutes a gol — comentou Mano Menezes.

No entanto, o tom do treinador mudou ao abordar o lance crucial que culminou na virada do CSA.

— Nós perdemos uma grande oportunidade aqui. Em um jogo difícil como esse, quando se salta na frente aos 40 do segundo tempo, não se pode deixar escapar. E deixamos da pior maneira — disse Mano, referindo-se ao gol sofrido nos instantes finais da partida.

Mano Menezes foi enfático ao apontar os erros que levaram à derrota.

— A gente errou o posicionamento defensivo. Saímos da linha desnecessariamente, era só sustentar o cruzamento. E o gol de falta também. Ganhamos a bola, rebatemos a bola. Não era necessário abraçar ninguém para fazer a falta. Saímos com esse gosto amargo de uma história que poderia ser diferente — detalhou o técnico gremista.

O Grêmio volta a enfrentar o CSA pela Copa do Brasil no próximo dia 20 de maio, às 21h30, na Arena.