Mano assume responsabilidade pela eliminação do Grêmio e destaca que equipe "se entregou ao máximo"

Treinador gremista entende que faltou um pouco de lucidez ao Grêmio na partida. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio está fora da Copa do Brasil. O time de Mano Menezes foi eliminado na terceira fase da competição ao empatar sem gols com o CSA, na Arena, nesta terça-feira (20). Na ida, havia perdido por 3 a 2.

Na visão do treinador gremista, não faltou vontade em sua equipe para virar o resultado — o Tricolor precisava vencer por dois gols de diferença para ir às oitavas, ou por um para levar aos pênaltis. Para Mano, o que faltou foi lucidez ao time, que, em sua visão, foi prejudicado pela arbitragem:

— O futebol não é um lugar de justiça. Se fosse de justiça, teríamos feito um gol hoje, fizemos (com Aravena, mas foi anulado). A equipe se entregou ao máximo daquilo que podia fazer de comportamento. Esse comportamento, tirando dois minutos iniciais do jogo, em que entrou meio atrapalhada, deu controle absoluto, com 77% de posse, que é raro. Uma série de números que mostra a superioridade tática que o Grêmio teve sobre o jogo de hoje.

— Faltou um jogo, em determinados momentos, um pouquinho mais lúcido para criar oportunidades mais claras, além daquelas que a gente criou com esse volume. É onde eu acho que a gente precisa evoluir bastante. Quando uma equipe como a nossa tem esse tipo de problema, e vai enfrentar uma equipe que as linhas estão mais baixas, esses problemas ficam mais evidenciados. Mas ressalto que a equipe se entregou ao máximo para tentar desmanchar a vantagem de 3 a 2, que foi deixada acontecer em cinco minutos lá (no jogo da ida, em Alagoas) — completou.

Assumiu a responsabilidade

A eliminação para o CSA foi o nono jogo de Mano nesta segunda passagem pelo Grêmio. São seis empates, duas derrotas e apenas uma vitória. Além disso, nove gols marcados e 10 sofridos.

Ao ser questionado sobre o desempenho negativo, Mano foi direto e incisivo:

— A responsabilidade é toda minha!