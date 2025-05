Mano aponta necessidade de evolução tática e pede "voto de confiança" para torcida do Grêmio

Após a derrota para o CSA na Copa do Brasil , o técnico Mano Menezes frisou a necessidade de aprimorar a capacidade de criação de jogadas da Grêmio.

Força da Arena

Na sequência, Mano Menezes abordou a importância do fator casa e da presença da torcida para o desempenho do Grêmio. Para o duelo contra o Santos, no domingo (4), pelo Brasileirão, o treinador fez um apelo ao apoio dos torcedores.