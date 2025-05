Mano acredita em evolução do Grêmio após parada para o Mundial de Clubes

Mano não gostou do resultado diante do Sportivo Luqueño.

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Sportivo Luqueño-PAR , na quinta-feira (29), pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul Americana, o técnico Mano Menezes comentou, durante a entrevista coletiva, sobre o atual momento do Tricolor.

— Estamos melhorando . Acho que depois da parada eu vou estar aqui para ser cobrado com justiça sobre aquilo que preciso entregar da equipe — disse Mano Menezes.

Depois da partida, ele admitiu que esperava mais da equipe diante do Sportivo Luqueño.

O treinador também comentou sobre a qualidade do grupo , que, em determinados momentos, rendeu abaixo do esperado.

As disputas do Grêmio em 2025

Mano analisou as pretensões do Grêmio na temporada e se o torcedor pode esperar a equipe disputando o título em uma das duas competições que participa, o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana.

Sobre o Brasileirão, o treinador disse que o desempenho tricolor está distante do ideal e que, por exigir uma performance constante , o time ainda não tem como estar entre os primeiros colocados.

— Eu acho que a performance do Campeonato Brasileiro ainda não é para estarmos entre os primeiros. É óbvio, e o retrato está lá na tabela , por enquanto.

Opção mais viável

— Torneio é o retrato do enfrentamento de um momento. Quando enfrentarmos os adversários do torneio, se nós estivermos melhor naquele momento e produzimos melhor, vamos passar. Mas, no torneio, porque agora é a Sul-Americana, o Grêmio pode estar sempre disputando — concluiu.