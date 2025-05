Jovens da base são chamados para treinamentos com o elenco principal do Grêmio 

Riquelme (E) deve ser relacionado para o jogo em Caxias do Sul. Duda Fortes / Agencia RBS

Pensando em dar cada vez mais espaço para os jovens oriundos das categorias de base, a comissão técnica do Grêmio optou por convocar, por tempo indeterminado, três jovens que ficaram à disposição na partida contra o Sportivo Luqueno-PAR, pelo encerramento da fase de grupos da Sul-Americana.

Assim Riquelme, Jardiel e Zortea treinarão junto ao elenco principal comandado por Mano Menezes. No entanto, segundo os dirigentes, esses jogadores seguirão também à disposição da equipe sub-20. Os três atletas já estiveram presentes na atividade que ocorreu na manhã desta sexta-feira (30).

O atacante Jardiel e o volante Zortea já vinham sendo utilizados regularmente nos trabalhos do elenco principal no CT Luiz Carvalho. A partir de agora, no entanto, a expectativa é de que Riquelme, autor do gol da vitória sobre o Luqueño, também fique treinando sob comando de Mano Menezes.

Presença em Caxias do Sul

Não existe a confirmação da presença dos três jovens na delegação que viaja a Caxias do Sul para o jogo contra o Juventude, domingo (1°), pelo Brasileirão. A definição será feita pela comissão técnica no treinamento da manhã deste sábado (31).

Existe a probabilidade de o autor do gol da vitória sobre o Sportivo Luqueño, o meia Riquelme, estar na delegação que vai ao interior do Estado.

Juventude e Grêmio jogam no domingo, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi. O jogo é válido pela 11ª rodada do Brasileirão. O Grêmio ocupa o 12º lugar, com 12 pontos na tabela de classificação. No mesmo dia, o time sub-20 estará em campo contra o São José pelo Gauchão da categoria.

Leia Mais Grêmio pode mudar até 10 jogadores para enfrentar o Juventude pelo Brasileirão