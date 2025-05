Joia do Grêmio completa um ano afastado para recuperação de cirurgia

Um ano depois da cirurgia para corrigir ruptura ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Jefinho segue fora dos gramados. A lesão foi sofrida no dia 3 de maio , em vitória sobre o Atlético-MG pelo Brasileirão Sub-20. O procedimento cirurgico ocorreu em 28 de maio de 2024.

Previsão de retorno

Tratamento com o time principal

O meia passou a realizar tratamento com os profissionais e na estrutura do grupo principal desde janeiro deste ano, quando Gustavo Quinteros assumiu como técnico.

Geração vice do Brasileirão

O meia era um dos principais destaques da equipe sub-17 que foi vice-campeã do Brasileirão da categoria em 2022. Do grupo finalista, Viery, Igor Serrote e Alysson Edward são aproveitados por Mano Menezes no grupo principal.

O atacante Lian recebeu oportunidades com Renato Portaluppi no ano passado. Jardiel também fez parte do grupo, mas atualmente está no grupo sub-20.