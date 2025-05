João Pedro, Serrote e João Lucas: a situação dos laterais lesionados do Grêmio 

João Pedro vai passar por cirurgia no tornozelo. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O técnico Mano Menezes terá que improvisar na lateral direita do Grêmio até a parada para o Mundial de clubes. Para os jogos contra Sportivo Luqueño-PAR, Juventude e Corinthians, o treinador vai escolher entre Ronald e Gustavo Martins no setor.

Essa confirmação existe por conta dos laterais-direitos que estão no departamento médico. O mais recente é João Pedro. O titular da posição precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o Bahia, neste domingo (25), na Arena. O jogador teve constatada uma fratura no tornozelo esquerdo.

— O João Pedro sofreu uma pequena fratura, que vai afastá-lo por um tempo maior, logo em seguida teremos o Igor Serrote, a questão é mais simples, mas depois da parada do Mundial. O João Lucas também. Faremos os jogos próximos com o Ronald ou com o Gustavo Martins — disse o técnico Mano Menezes após o jogo contra o Bahia.

O departamento médico do Grêmio confirmou, no início da tarde desta segunda-feira (26), que João Pedro vai precisar passar por cirurgia. O procedimento vai ocorrer na tarde desta terça-feira (27), no Hospital Moinhos de Vento. Não foi estipulado, no entanto, um tempo de parada.

Confira o comunicado do clube:

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o lateral João Pedro sofreu fratura do maléolo medial do tornozelo esquerdo durante a partida do último domingo, contra o Bahia, na Arena, e precisará passar por uma cirurgia para fixação da fratura. O procedimento será realizado na tarde da próxima terça-feira, no Hospital Moinhos de Vento, pelos especialistas em pé e tornozelo Dr. José Sanhudo e Dr. Marcelo Rabello, acompanhados pelo médico da equipe principal, Dr. Jardel Tessari. Após a cirurgia, o atleta realizará a reabilitação com a fisioterapia do Clube.

Serrote e João Lucas também estão fora

Quem também se recupera de lesão grave é Igor Serrote. No dia 13 de maio, na partida contra o Godoy Cruz-ARG, o camisa 34 sofreu uma fratura no punho esquerdo. O período de afastamento é de até seis semanas, ou seja, assim como João Pedro, Serrote só volta a ficar à disposição apenas no segundo semestre.

Por último, quem também se recupera de lesão é João Lucas. Porém, ao contrário dos outros companheiros de setor, a situação do camisa 2 não envolve fratura. O atleta se recupera de uma lesão muscular grau 2 na coxa esquerda. Também fora dos próximos jogos.