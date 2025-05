Insatisfeito com o resultado, Mano elogia atuação de jovens do Grêmio na vitória contra o Luqueño: "Qualidade diferenciada"

Riquelme entrou no segundo tempo e marcou o seu primeiro gol como profissional. Duda Fortes / Agencia RBS

Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Sportivo Luqueño, na noite desta quinta-feira (29), na Arena, o Grêmio terminou a fase de grupos da Copa Sul-Americana com a segunda posição do Grupo D. Com isso, terá de disputar o playoff da competição para avançar às oitavas de final. O adversário será o Alianza Lima-PER.

A atuação não agradou o técnico Mano Menezes, que entendeu que o time podia ter feito mais dentro de campo. Na entrevista coletiva após a partida, ele reforçou a superioridade técnica do Tricolor em relação ao time paraguaio.

— Acho que com 75% de posse de bola, sendo 72% no campo do adversário, a gente continua tendo que entregar um jogo mais qualificado. Mas se as coisas se repetem, com esse ou com aquele, é porque esse é o problema que o Grêmio tem para resolver. Sei que a equipe teve postura, teve entrega, teve um monte de coisa boa, mas não atingiu o objetivo que, no final, esteve muito na nossa mão para conquistar — disse Mano Menezes.

A base resolveu

Mesmo insatisfeito com o resultado, Mano Menezes fez elogios ao grupo, principalmente aos jogadores oriundos da base, que entraram na segunda etapa: Riquelme, 18 anos, e Jardiel, 20 anos. O primeiro foi o autor do gol da vitória.

— Temos outras coisas boas, que foram os meninos, que a gente tem visto em alguns treinamentos, tem trazido para treinar com a gente. Outros ainda não tinham estado, mas a gente sabe da capacidade, da qualidade que tem, que é uma qualidade diferenciada. E esses, sim, a gente tem que ter paciência. Esses merecem muito a paciência, muita compreensão do torcedor, porque esses vão ser, num futuro próximo, eu diria, parte da resolução que podemos ter — respondeu o técnico tricolor.

Embora reconheça a grande atuação dos jovens, Mano ressaltou que tais jogadores não podem ter a responsabilidade pelo momento negativo do Grêmio. Ele pede calma com os atletas oriundos da base e reforça que quanto melhor estiver o time, mais fácil será a adaptação deles.

— Os jovens comigo sempre vão ter oportunidade, porque sempre trabalhei com jogadores jovens ao longo da carreira. Mas também vou adiantar que eles não vão ser as soluções que nós precisamos ter e, sobre eles, não pode estar a pressão de resolver os problemas do Grêmio. Eles vão estar juntos, eles vão crescer juntos, eles vão melhorar juntos e eles vão dar a sua parcela. É assim que funciona. Quanto mais estável estiver o time, melhor para eles. Quanto mais clara a ideia que o time deve ter, melhor para os jovens — concluiu Mano Menezes.