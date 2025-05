Improvisação e adaptação tática: como o Grêmio trabalha para suprir desfalques na lateral direita

Ronald foi a primeira opção de Mano Menezes para a lateral direita. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Uma sequência inesperada de lesões abriu um buraco na escalação do Grêmio para os jogos antes da parada para o Mundial de Clubes. Igor Serrote, João Lucas e agora João Pedro estão no departamento médico.

Uma dor de cabeça a mais para a comissão técnica lidar para os jogos contra Sportivo Luqueño, pela Copa Sul-Americana, e as partidas pelo Brasileirão contra Juventude e Corinthians.

Sem a previsão de contratação de um jogador da posição na janela de transferências aberta para a disputa do Mundial de Clubes, no de 1º de junho até 10 de junho, a solução encontrada pela comissão técnica será a improvisação.

— O João Pedro sofreu uma pequena fratura, que vai afastá-lo por um tempo maior. Teremos o Igor Serrote, em que a questão é mais simples, mas depois da parada do Mundial. O João Lucas também. Faremos os jogos próximos com o Ronald ou com o Gustavo Martins — avisou Mano Menezes.

Com a chancela da comissão técnica, a disputa está oficialmente em aberto entre Ronald e Gustavo Martins. O primeiro fez dois jogos na função com Mano Menezes. Ele foi titular contra o CSA e também atuou por boa parte do jogo contra o Bahia na posição.

Esquema tático pode determinar escolha

Como nestas partidas a dupla de defesa foi formada por Kannemann e Wagner Leonardo, dois canhotos, uma adaptação tática foi adotada.

— Nos dois casos, nós seguramos mais o lateral, para fazer linha de três e soltar o Marlon. Tivemos problemas no início, mas quando estivemos melhores posicionados, dificilmente o Bahia, mesmo com o volume que teve, entrou no nosso sistema defensivo. Ambos têm a capacidade de fazer bem e vamos trabalhar com eles — explicou o treinador gremista.

Uma questão que pode ser determinante para a escolha do lateral para o jogo desta quinta é a ideia de preservar alguns titulares. E como Villasanti teve o nome citado por Mano como um dos atletas que precisa ser poupado, a vaga no meio-campo pode ficar com Ronald e abrir espaço para o ingresso de uma outra improvisação na escalação titular.

De volta ao grupo após a recuperação de estiramento de grau dois no ligamento colateral medial do joelho direito, Gustavo Martins foi utilizado na parte final da vitória sobre o Bahia na posição. Atuar no lado do campo não é novidade na carreira do defensor no nível profissional.

— É uma oportunidade ótima estar em campo. Já trabalhei na posição com o Renato em 2023 na posição. Não vejo problemas — comentou Gustavo, na zona mista da Arena.

Gustavo Martins também pode atuar como lateral-direito. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Outras possibilidades

A possibilidade de aproveitamento de um jovem vindo das categorias de base não deve se confirmar neste momento. O candidato natural seria Vitor Ramon, 17 anos. Conhecido como RJ, o jovem participou de uma atividade com o grupo principal na última segunda-feira (26) no CT Luiz Carvalho.

De estilo ofensivo, o lateral também foi observado por Felipão em jogos com o time sub-20. Mas a tendência é de que ele não seja utilizado ainda no time profissional.

Smiley, 18 anos, também atua na função nas equipes de base. Mas o jovem também não deve receber oportunidades com Mano nos próximos jogos.