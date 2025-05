Grêmio x Godoy Cruz: reencontro na Sul-Americana lembra jogo histórico da Libertadores 2017

Pedro Rocha marcou os dois gols do Grêmio contra o Godoy Cruz na partida de volta.

O Grêmio enfrentará o Godoy Cruz, nesta terça-feira (13) pela fase de grupos da Copa Sul-Americana . A partida contra o time de Mendoza vale a liderança do Grupo D.

No primeiro jogo entre as equipes, pela terceira rodada, empate em 2 a 2 . Além de valer a ponta da tabela, o duelo também remonta a outro confronto. Os dois times se enfrentaram nas oitavas de final da Libertadores 2017 — competição conquistada pelo Grêmio .

Há oito anos, a equipe gremista levou um susto nos minutos iniciais quando Corrêa marcou um golaço, mas depois Pedro Rocha virou o jogo para garantir a classificação do Tricolor às quartas de final.

Como foram os confrontos

Partida de ida

As oitavas de final da Libertadores começaram em 4 de julho , quando Grêmio e Godoy Cruz se enfrentaram pelo jogo de ida.

Em uma noite de muita chuva em Mendoza, Ramiro marcou o gol da vitória gremista por 1 a 0 logo aos 44 segundos de jogo. No restante da partida, com autoridade, o Tricolor administrou o resultado.

Jogo da volta

Entretanto, no que ficou marcado como uma despedida para Pedro Rocha, o atacante marcou aos 29 minutos do primeiro tempo e aos 14 minutos do segundo tempo e garantiu a classificação tricolor às quartas de final.