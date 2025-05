Grêmio x CSA: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil

Grêmio x CSA: tudo sobre o jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. Arte GZH

Grêmio e CSA se enfrentam nesta terça-feira (20), às 21h30min, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Na partida de ida, em Alagoas, o CSA venceu por 3 a 2. Portanto, para se classificar, o Tricolor precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso vença por um gol de saldo, o duelo irá para os pênaltis. Empate ou derrota elimina a equipe gremista. Quem avançar às oitavas leva uma premiação de R$ 3,6 milhões.

Escalações confirmadas para Grêmio x CSA

Grêmio: Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo, Marlon; Vilassanti, Dodi, Alysson (Amuzu), Monsalve e Cristian Olivera; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Gustavo Nicola, Silas, Camacho e Gabriel Vieira; Guilherme Cachoeira e Tiago Marques. Técnico: Higo Magalhães.

Arbitragem para Grêmio x CSA

Matheus Delgado Candancan, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Raphael de Albuquerque Lima. VAR: Daiane Muniz (quarteto paulista).

Onde assistir a Grêmio x CSA

GZH acompanha o jogo em tempo real a partir das 21h30min;

acompanha o jogo em a partir das 21h30min; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Amazon Prime anuncia a transmissão.

Como chegam Grêmio x CSA

Grêmio

Para além da classificação em si, o Grêmio precisa vencer para espantar a má fase. Com a derrota para o São Paulo, no sábado (17), o time gremista voltou à zona de rebaixamento do Brasileirão.

O técnico Mano Menezes deve mandar força máxima para o duelo na Arena. As principais dúvidas estão nas pontas: Kike Oliveira deve retornar à equipe, mas ainda não se sabe quem estará do outro lado, sendo essa disputada entre Amuzu e Alysson, mas podendo pintar Aravena ou Pavon como surpresas.

CSA

A equipe alagoana chega à Arena do Grêmio com a vantagem. Pode até empatar que estará nas oitavas.

O grande desfalque do CSA é seu camisa 10. Autor de um golaço de falta no jogo de ida, Brayann torceu o tornozelo esquerdo no último dia 11, diante do Maringá, e foi vetado pelos médicos. Assim, Gabriel Vieira deve ser titular na próxima partida.

Ingressos para Grêmio x CSA

A venda de ingressos começaram na quinta (15), com exclusividade para sócios-torcedores. Para o público geral, as vendas abriram no sábado (17) pelo site arenapoa.com.br. As entradas podem ser compradas até 22h do dia do jogo.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.