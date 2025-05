Grêmio x CSA na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo 

O Grêmio empatou em 0 a 0 com o CSA na Arena e foi eliminado da Copa do Brasil. Acompanhe as informações da partida na Jornada Digital da Gaúcha.

Nela, além de receber as informações veiculadas no rádio, você terá à disposição elementos como placar, escalação e substituições para ver a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.

Grêmio deixa de faturar milhões após eliminação para o CSA na Copa do Brasil

A eliminação para o CSA, na terceira fase da Copa Brasil, impede o hexacampeonato do Grêmio, mas também afeta diretamente as finanças do clube. O time deixará de embolsar milhões, que seriam pagos em caso de classificação às oitavas de final.

Nesta terça-feira (20), o Tricolor empatou com o CSA em 0 a 0 e deixou a Copa do Brasil. Com a eliminação, o Grêmio deixou de faturar R$ 3.638.250. Além disso, perde a chance de disputar as próximas fases, que rendem premiação superior em caso de classificação.

Na segunda fase, quando eliminou o Athletic, de Minas Gerais, o clube gaúcho recebeu R$ 2.315.250. Antes, ao superar o São Raimundo, de Roraima, faturou R$ 1.874.250.

Por participar da primeira fase, o Tricolor embolsou R$ 1.543.500. Sendo assim, a equipe lucrou R$ 5.733.000 na Copa do Brasil deste ano.

Após eliminação na Copa do Brasil, veja o que resta para o Grêmio em 2025

O Grêmio teve o sonho do hexa da Copa do Brasil adiado. O Tricolor empatou com o CSA, nesta terça-feira (20), na Arena, em 0 a 0. No jogo de ida, foi derrotado por 3 a 2, em Maceió.

Com a eliminação, o Grêmio segue em apenas duas competições nesta temporada. A principal delas é o Campeonato Brasileiro, que terá jogos até 21 de dezembro, o que garante o calendário tricolor até o fim do ano. De momento, a equipe está na 17ª colocação, a primeira da zona de rebaixamento, com nove pontos.

Já na Copa Sul-Americana, o Tricolor está garantido em uma próxima fase. Resta saber se será nos playoffs – etapa disputada entre os terceiros colocados da Libertadores e os segundos lugares da Sul-Americana – ou nas oitavas de final.

No dia 29 de maio, o clube encara o Sportivo Luqueño, na Arena, pela última rodada da fase de grupos. O Grêmio está na segunda colocação do Grupo D, com nove pontos, dois a menos em relação ao líder da chave, Godoy Cruz.