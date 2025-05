Grêmio votará na eleição para presidente da CBF por meio de procuração

Por conta do jogo contra o Bahia, presidente Alberto Guerra não viajará ao Rio de Janeiro (foto de arquivo). Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio não estará presente na eleição presidencial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), agendada para a manhã deste domingo (25), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Por conta do jogo contra o Bahia, válido pela 10ª rodada do Brasileirão, que será disputado na Arena a partir das 11h, o presidente Alberto Guerra permanecerá em Porto Alegre. Ainda assim, pretende votar por meio de procuração.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o Tricolor enviará um documento, assinado pelo dirigente gremista, autorizando o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, a votar em nome do clube porto-alegrense.

O Grêmio é o único clube do Rio Grande do Sul que manifestou apoio à chapa inscrita no pleito, encabeçada por Samir Xaud. Os outros dois times gaúchos - Inter e Juventude - são signatários de uma carta, ao lado de outros 19 representantes das Séries A e B, que revelaram que não irão comparecer na sede da CBF por discordarem do processo vigente.

A ideia destes era apoiar a candidatura do presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, que não atingiu a cláusula de barreira, angariando o apoio de, no mínimo, oito federações estaduais.