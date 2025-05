Grêmio volta a Porto Alegre após dois tropeços no Nordeste

O voo fretado pelo Tricolor pousou na capital gaúcha às 13h10min. Saimon Bianchini / Agencia RBS

Depois de dois novos tropeços, inclusive com a primeira derrota sob o comando de Mano Menezes, o Grêmio retornou do Nordeste no começo da tarde desta quinta-feira (1º). O desembarque, em Porto Alegre, foi tranquilo, apesar da ameaça de protestos pelo momento de instabilidade da equipe. Agora, a preparação será para encarar o Santos, na Arena, no próximo domingo (4).

O voo fretado pousou na capital gaúcha às 13h10min após a passagem por Salvador e Maceió, onde decolou às 9h, depois de empatar contra o Vitória, pelo Brasileirão, e perder, pela Copa do Brasil, para o CSA-AL, respectivamente. Nas redes sociais, alguns torcedores chegaram a ensaiar algum tipo de protesto, mas nada foi registrado.

O clube desceu sem problemas pelo portão auxiliar ao lado do terminal de passageiros. Zero Hora registrou a despedida de Mano Menezes, treinador, e Felipão, coordenador técnico, após a primeira partida da dupla na última noite. Os dois se cumprimentaram logo após o término da viagem antes do embarque no ônibus terceirizado que levaria a delegação até o CT Luiz Carvalho.

Os jogadores apresentavam no semblante o cansaço da maratona de jogos e possivelmente do momento do time. Alguns com os fones de ouvidos, mas sem conversas paralelas, apenas seguindo o rumo para chegar o quanto antes nas residências.

Gol sofridos preocupa

O Tricolor ainda não venceu sob o comando de Mano Menezes. São três partidas, todas fora de casa, com dois empates e uma derrota. São cinco gols marcados e seis sofridos, algo que preocupa a comissão técnica. Os ajustes devem ser promovidos a partir da tarde desta sexta-feira (2), na reapresentação do elenco, marcada para às 16h, no CT Luiz Carvalho.

Grêmio e Santos se enfrentam na Arena, no domingo, às 16h, na Arena. O Tricolor aposta na mobilização de volta de Mano Menezes como mandante e Felipão para mobilizar a torcida.