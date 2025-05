Grêmio vence Sportivo Luqueño e enfrentará o Alianza Lima nos playoffs da Sul-Americana

O talento formado em Eldorado do Sul mais uma vez salvou o Grêmio. Em uma noite gelada na Arena, com apenas 5 mil corajosos e corajosas gremistas nas arquibancadas, o Tricolor venceu o Sportivo Luqueño por 1 a 0.

Riquelme, de apenas 18 anos, marcou o gol da vitória desta quinta-feira (29). Apesar do resultado positivo, o clube terminou em segundo lugar em seu grupo na Copa Sul-Americana e precisará enfrentar os playoffs contra o Alianza Lima-PER por um lugar nas oitavas de final da competição. O Godoy Cruz ficou na primeira posição, após empate contra o Atlético Grau em 2 a 2.

Um time reserva, sem nenhum dos titulares habituais, foi a campo na Arena para a última rodada da Copa Sul-Americana. Gustavo Martins e Lucas Esteves foram os laterais, com Jemerson e Viery na zaga. Ronald e Camilo formaram a dupla de volantes. Pavon, Nathan Pescador, Aravena e Arezo atuaram juntos no ataque.

Em ritmo lento, quase desinteressado, o Grêmio explorou desde o início a baixa qualidade técnica do adversário. Cheio de desfalques, o Sportivo Luqueño usou uma linha de cinco defensores, quatro jogadores no meio e só um atacante para tentar conter as investidas gremistas.

A estratégia não deu muito certo. Os paraguaios precisaram contar com a imperícia do Tricolor para segurar um empate no primeiro tempo. Logo aos 10 minutos, após passe de Camilo para Lucas Esteves na área, Arezo foi derrubado ao tentar alcançar cruzamento. Pênalti confirmado após revisão no vídeo. Só que o uruguaio cobrou fraco, quase sem vontade, e perdeu a oportunidade de abrir o placar.

Principalmente em cruzamentos, a equipe de Mano tentava atacar. Nathan Pescador teve uma chance, mas cabeceou em cima de Mongelos. Novamente pelo alto, o Grêmio chegou com perigo. Pavon cobrou escanteio e Gustavo Martins. A finalização de cabeça passou ao lado da trave do Sportivo Luqueño aos 26 minutos da primeira etapa.

Além da baixa qualidade técnica, uma decisão da arbitragem deixou a todos no estádio confusos. Nathan disputou a bola com Vera. A falta foi marcada do meia gremista, mas o jogador do Sportivo Luqueño é que acabou expulso. O juiz indicou um pisão do paraguaio.

Nos acréscimos, em chute de Lucas Esteves, Mongelos fez outra grande defesa para mandar a bola pela linha de fundo. Gustavo Martins cabeceou firme e o goleiro da equipe paraguaia garantiu que o primeiro tempo terminasse sem gols.

Segundo tempo

Na volta do segundo tempo, Mano fez uma troca. André Henrique entrou no lugar de Viery. Pavon virou lateral e Gustavo Martins passou a fazer dupla de defesa com Jemerson. Ao lado de Arezo na área do adversário, André teve uma chance aos 10 minutos. O atacante cabeceou um bom cruzamento de Aravena, mas Mongelos conseguiu salvar sua equipe novamente.

Nathan, Camilo e Aravena foram sacados por Mano. Cristaldo, Riquelme e Cristian Olivera entraram. Dois titulares para tentar buscar o gol contra um adversário com nove jogadores na linha.

A informação da virada do Atlético Grau aos 27 minutos acendeu a torcida na Arena. O mesmo momento em que Jardiel foi chamado por Mano Menezes para entrar na partida. Só que nem precisou da entrada do jovem centroavante para abrir o placar. Um outro menino vindo do Sub-20 resolveu. Pavon fez boa jogada pela direita e o cruzamento encontrou Riquelme. O meia só completou para o gol. Enquanto isso, o Godoy Cruz empatava seu confronto.

O segundo quase saiu, novamente com a assinatura de Riquelme no lance. O jovem meia invadiu a área pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Cristian Olivera, sem marcação, cabecear para fora e perder a chance. Por uma agressão a Ronald, Fernando Benitez também foi expulso.

Os últimos minutos da partida foram de pressão total do Grêmio em busca dos gols que o colocaram diretamente nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Como tem sido a lógica em 2025, o time não conseguiu atender às expectativas. De dentro da pequena área, aos 43 minutos, Cristian Olivera tentou dominar e perdeu a chance de fazer o gol. Nos acréscimos, Cristaldo e Kike também desperdiçaram em sequências.

O Grêmio preservou forças para enfrentar o Juventude, mas ofereceu ao seu torcedor mais uma péssima experiência. A vitória sobre o Sportivo Luqueño confirmou o objetivo na Copa Sul-Americana. Só que ligou um outro alerta das dificuldades do time de construir e aproveitar as chances de marcar.

Confira a entrevista coletiva de Mano Menezes:

Sul-Americana — Fase de grupos — 6ª rodada

Grêmio (1)

Gabriel Grando; Gustavo Martins, Jemerson, Viery (André Henrique, INT) e Lucas Esteves; Ronald, Camilo (Cristaldo, 17'/2ºT), Pavon, Nathan (Riquelme, 17'/2ºT) e Aravena (Cristian Olivera, 17'/2ºT); Arezo (Jardiel, 31'/2ºT). Técnico: Mano Menezes

Sportivo Luqueño (0)

Mongelos; Santiago Ocampos, Joaquim Paredes, Villalba, Julian Marchio e Alborno (Riveros, 37'/2ºT); Kevin Pereira (Comas, 23'/2ºT), Angel Benítez (Maldonado, 32'/2ºT), Fernando Benítez e Elvio Vera; Pasadore. Técnico: Júlio César Caceres

GOLS: Riquelme aos 29 minutos do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Nathan (G)

CARTÕES VERMELHOS: Vera e Fernando Benítez (S)

ARBITRAGEM: José Caberto, auxiliado por Miguel Rocha e Carlos Venegas; VAR: Rodrigo Carvajal (quarteto chileno)

PÚBLICO: 5.462 (5.366 pagantes)

RENDA: R$ 179.864,00

LOCAL: Arena

Próximo jogo

Domingo, 1º/6 — 16h

Juventude x Grêmio

Estádio Alfredo Jaconi — Brasileirão (11ª rodada)

