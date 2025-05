Grêmio vence o Bahia e deixa o Z-4 do Brasileirão, em jogo marcado por protestos da torcida 

De pênalti, Braithwaite marcou o único gol da partida , na Arena. O resultado tirou a equipe de Mano Menezes da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Com 12 pontos após 10 rodadas, o clube terminou o final de semana mais aliviado antes de decidir seu futuro na Copa Sul-Americana contra o Sportivo Luqueño na próxima quinta-feira.

O jogo

Além dos protestos , a primeira manifestação mais forte da Arena aconteceu no primeiro minuto de jogo. Kike cruzou, Cristaldo dominou e ajeitou para Dodi finalzar.

O Grêmio ganhou o escanteio, e o torcedor comemorou com aplausos. O problema é que a torcida da casa não teve muitos motivos para comemorar o que aconteceu nos 44 minutos seguintes de tempo regulamentar do primeiro tempo.

Villasanti e Dodi corriam desesperados tentando preencher o vazio daquela zona do campo.

Uma falha de marcação da defesa gremista foi desperdiçada pelo Bahia aos 14. Lucho Rodríguez recebeu completamente livre na entrada da área. O centroavante da equipe baiana, frente a frente com Volpi, chutou para fora .

De novo, aos 18, o Bahia ficou cara a cara com o goleiro do Grêmio. Lucho desperdiçou a chance novamente.

Após sofrer falta na tentativa de puxar um contra-ataque, João Pedro sofreu lesão no tornozelo esquerdo e deu lugar a Ronald.

Em um dos poucos momentos de lucidez , o Grêmio criou sua melhor oportunidade do primeiro tempo.

Villa encontrou Kike nas costas de Luciano Juba. Braithwaite completou por cima do gol o cruzamento do companheiro.

O primeiro tempo terminou com 62% da posse de bola do Bahia na Arena.

Segundo tempo

Em busca de melhor rendimento no ataque, Mano fez outra mudança na volta do intervalo. Colocou Pavon no lugar de Amuzu.