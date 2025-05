Grêmio vence Atlético-GO e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento no Brasileirão Sub-20 

Jardiel abriu o placar da partida para o Grêmio. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

Debaixo de muita chuva, e com o gramado do CT Hélio Dourado cheio de poças, o Grêmio venceu o Atlético-GO por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira (28) pelo Brasileirão Sub-20. Jardiel e Lian marcaram os gols da partida.

O resultado ajuda o Tricolor na luta contra o rebaixamento na competição. Após iniciar os jogos desta quarta da rodada, o time gaúcho era o lanterna da competição.

O resultado em Eldorado do Sul leva o clube para 18º lugar, primeiro posto da zona de rebaixamento, mas empatado em pontos com o Cuiabá. Os dois clubes estão com 11 pontos após 12 jogos. A vantagem da equipe mato-grossense é no saldo de gols, mas a partida contra o Cruzeiro ainda estava em andamento ao final do jogo gremista. Restam mais sete rodadas a disputar.

Com muitos nomes conhecidos do torcedor, o Grêmio venceu com um gol em cada tempo. O time iniciou a partida com o lateral Pedrinho, o meia Tiaguinho e o centroavante Jardiel como titulares. O trio esteve no time principal durante o Gauchão.

Jardiel abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, aproveitando rebote de Jeferson. Na segunda etapa, após finalização de Riquelme, Lian marcou o segundo gol da partida.