Grêmio terá reunião na CBF para falar sobre arbitragem

O Grêmio informou que o presidente Alberto Guerra e o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari irão ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira (22) para se reunirem com a Comissão de Arbitragem da CBF.

— A gente vai continuar lutando pelos nossos direitos aqui do Grêmio. Nós temos já uma reunião marcada, desde o que aconteceu no Morumbi, no domingo passado, pelo Brasileiro. A gente depende também da agenda dos interlocutores — disse Guerra em manifestação após a partida contra os alagoanos, e continuou:

— Estamos indo eu e o Felipão pra conversar com o Rodrigo Cintra (coordenador-geral da Comissão de Arbitragem da CBF), pra tentar colaborar pra que isso pare de acontecer.

Segundo a nota enviada pelo Tricolor para a imprensa, os erros "têm causado preocupação à diretoria, aos torcedores e tem prejudicado o resultado do time nas competições".

Confira a nota divulgada pelo Grêmio

"O presidente do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, Alberto Guerra, e o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari irão ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira, dia 22 de maio, para uma reunião com a Comissão de Arbitragem da CBF.

O encontro foi solicitado pelo clube após a partida contra o São Paulo no último final de semana, em razão dos recorrentes erros de arbitragem registrados nas partidas do Grêmio - e mais uma vez hoje no jogo contra o CSA - que têm causado preocupação à diretoria, aos torcedores e tem prejudicado o resultado do time nas competições. A pauta da reunião será a apresentação de questionamentos e a busca por esclarecimentos e medidas corretivas por parte da Comissão de Arbitragem".

