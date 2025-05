Grêmio tenta quebrar tabu contra o São Paulo no Morumbi

Amuzu é esperança na busca por bom resultado no Morumbi. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Morumbi guarda grandes recordações históricas para o Grêmio como o primeiro título nacional, em 1981, e também a quarta Copa do Brasil, em 2001, diante do Corinthians. Porém, nos últimos anos, o Tricolor gaúcho não consegue vencer o São Paulo fora de casa. São 12 anos de jejum.

O último triunfo gremista foi em 29 de setembro de 2013. Na ocasião, sob o comando de Renato Portaluppi, com um gol de Eduardo Vargas e destaque para atuação de Dida, ocorria a última vitória no local. Desde então, foram 11 partidas, com cinco derrotas e seis empates. São 12 gols sofridos e apenas quatro marcados.

O recorte inclui a classificação na semifinal da Copa do Brasil de 2020 com um empate sem gols. Todas as outras partidas foram válidas pelo Brasileirão.

Com Mano Menezes, na primeira passagem, em 2006 e 2007, foram três derrotas, duas pelo Brasileirão e uma pela Libertadores. No torneio continental, no antigo Olímpico, houve a remontada com gols de Tcheco e Diego Souza e o acesso às quartas de final para enfrentar o Defensor-URU. Neste sábado, Mano não estará na beira do gramado. O técnico foi liberado pelo clube após uma tragédia familiar.