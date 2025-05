Grêmio tenta emplacar sequência inédita no Brasileirão contra o Bragantino

Mano busca sequência de vitórias no Brasileirão.

Na partida diante do Bragantino, neste sábado (10), às 18h30, na Arena, o Grêmio tentará sua segunda vitória consecutiva no Brasileirão.

O recorde de vitórias em sequência no ano ocorreu na largada do Gauchão. O time, então treinado por Gustavo Quinteros, venceu três rodadas seguidas. Depois, nas rodadas 7 e 8 da fase de grupos do Gauchão, engatou duas vitórias consecutivas.