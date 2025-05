Grêmio tenta confirmar históricos de viradas na Copa do Brasil para afastar instabilidade

Braithwaite é esperança de gols do Grêmio contra o CSA. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A Copa do Brasil é o caminho para a redenção do Grêmio. Na noite desta terça-feira (20), na Arena, o Tricolor tenta mais uma jornada daquelas em que construiu a reputação da imortalidade.

Para seguir vivo na competição e manter o sonho do hexa, mesmo com todas as turbulências de 2025, será preciso vencer o CSA. Uma vitória simples leva a disputa para os pênaltis. Em caso de dois gols de vantagem, a classificação às oitavas de final será nos 90 minutos.

A história gremista é recheada de exemplos de viradas na Copa do Brasil. Ao todo, são nove classificação obtidas com remontadas no confronto. Em 1992, contra o Paraná, ocorreu a primeira reversão a favor do tricolor. E na época, graças a um gol qualificado marcado por Caio.

— Perdemos no Olímpico. Você vai para o segundo jogo precisando ganhar. É uma pressão a mais, principalmente por ter sido um jogo fora de casa. Conseguimos reverter após sairmos perdendo. O Carlinhos fez o gol do empate e eu marquei o segundo gol em chute de fora da área. Foi bem complicado. Mas precisa acreditar. Tivemos forças para superar todas as dificuldades — comenta o ex-meia.

"O caminho é superação"

Caio acompanha o time atual do Grêmio. E pela experiência de quem vestiu mais de 200 vezes a camisa do clube, é fácil identificar as causas das dificuldades do grupo que Mano Menezes tenta navegar:

— Neste momento difícil, os atletas com uma nova comissão, o caminho é a superação. A entrega do time. Nenhum setor da equipe está jogando bem. O Mano não tem tempo para trabalhar a equipe. Então é na conversa e se entregar durante o jogo para superar as dificuldades. É nítida a falta de confiança dos jogadores. Prejudica muito os atletas. Fechar o grupo e tentar superar o adversário para buscar a classificação. Assim daria um alento e uma melhor projeção para as outras competições.

Além da classificação em 1992, o Grêmio conseguiu reverter outras oito vezes um resultado desfavorável na Copa do Brasil. Em 1993 e 1995 eliminou o Flamengo nas semifinais. O Vila Nova-GO foi superado em 1999. Dois anos depois, antes do título, o Tricolor deixou o Villa Nova e o Santa Cruz pelo caminho. Em 2005, o Bahia foi o adversário que levou a virada gremista nas eliminatórias.

A última temporada que teve classificação com virada no placar agregado foi em 2013. Após perder por 1 a 0 para o Santos na Vila Belmiro, o Grêmio conseguiu a classificação na Arena. Souza abriu o placar no segundo tempo. E aos 42 minutos, Werley marcou o gol que confirmou a vaga nas quartas de final.

O herói da classificação em 2013 estará na Arena, mas como adversário. O ex-zagueiro hoje trabalha como auxiliar-técnico do CSA.

Em 2015, contra o Criciúma, o Tricolor perdeu o jogo de ida na Arena por 1 a 0. Mas em Santa Catarina, com gol de Pedro Rocha, a equipe treinada por Roger Machado confirmou a vaga na disputa por pênaltis.

O histórico de viradas do Grêmio na Copa do Brasil

1992

Grêmio 0x1 Paraná

Paraná 1x2 Grêmio*

1993

Flamengo 4x3 Grêmio

Grêmio 1x0 Flamengo*

1995

Flamengo 2x1 Grêmio

Grêmio 1x0 Flamengo*

1999

Vila Nova-GO 2x1 Grêmio

Grêmio 4x2 Vila Nova-GO

2001

Villa Nova-MG 3x2 Grêmio

Grêmio 4x2 Villa Nova-MG





Santa Cruz 1x0 Grêmio

Grêmio 3x1 Santa Cruz

2005

Bahia 2x1 Grêmio

Grêmio 1x0 Bahia*

2013

Santos 1x0 Grêmio

Grêmio 2x0 Santos

2015

Grêmio 0x1 Criciúma

Criciúma (3)0x1(4) Grêmio