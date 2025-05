Grêmio tem receita acima do esperado e reduz déficit no primeiro trimestre do ano; confira os números

Resultado é R$ 33 milhões melhor do que a direção havia projetado. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio encerrou o primeiro trimestre deste ano com um déficit de R$ 8 milhões. O resultado é R$ 33 milhões melhor do que a direção havia projetado. Os números serão apresentados na reunião do Conselho Deliberativo na noite desta terça.

De acordo com o vice-presidente Fábio Floriani, o clube teve uma receita de R$ 138 milhões em janeiro, fevereiro e março, número que ficou R$ 51 milhões acima do esperado.

Conforme o dirigente, o incremento de receita se deve principalmente à venda de atletas, item no qual o Grêmio tinha como meta R$ 31 milhões, mas bateu R$ 81 milhões com as saídas de nomes como Nathan Fernandes (para o Botafogo), Kaick (para o Dallas, dos Estados Unidos), Marchesín (para o Boca Júniores, da Argentina), Zé Guilherme (para o Bahia) e Pepê (ao Vitória).

Apesar do déficit ainda alcançar uma cifra milionária, a gestão considera o resultado positivo. O orçamento inicialmente previsto para 2025 é de R$ 548 milhões. Se as contas ficarem dentro do planilhado, o clube fechará com um superávit de apenas R$ 75 mil, quase um “zero a zero”. Contudo, existe a chance de o índice ser melhor.

— O ano passado a gente fez um superávit de R$ 44 milhões, muito em decorrência da compra do crédito do Banrisul (clube adquiriu a dívida da Arena com o banco e passou a ter um crédito para gastar com o estádio). Viemos numa expectativa de incrementos de resultados. É bem provável que vamos fechar o ano com resultado positivo — explicou Floriani ao ge.globo.

Para 2025, o Grêmio prevê uma receita de R$ 136 milhões com vendas de atletas. A necessidade de alcançar o valor para manter as contas em dia indica que outras transferências ocorrerão neste ano. As próximas janelas para o mercado internacional se abrem de 2 a 10 de junho e de 10 de julho a 2 de setembro.

Busca por novas receitas

Fábio Floriani afirma que a situação financeira do Tricolor exige atenção. Por isso, segundo ele, é necessário cada vez mais que o clube busque incrementar receitas para se tornar competitivo.

— A gente pegou o clube vindo da segunda divisão. Tivemos um primeiro ano de rendas reduzidas e fomos incrementando. A ideia é que deixemos um resultado de superávit no final dessa gestão. O fluxo de caixa é algo que ainda nos preocupa. A gente está tendo que fazer investimentos para podermos ser competitivos. Com o advento das SAFs, os salários e os valores dos atletas se inflacionaram de maneira substancial e estamos fazendo uma despesa acima do que se previa — explica.

Uma das valorizações citadas por Floriani é a da troca do patrocínio máster da camisa, ocorrida neste ano, do Banrisul para a casa de apostas Alfa, que investe R$ 50 milhões anuais e fechou por três temporadas.

O patrocínio tem cláusulas que permitem o aumento do dinheiro investido a depender de engajamento e metas desportivas conquistadas. O Banrisul segue em outra área da camisa.

— Vamos ter que ter criatividade tanto para valorizar os nossos atletas, quanto os ativos de marketing, na camisa do time principal, da base, e outros artigos de exposição — acrescenta o vice-presidente.

No primeiro ano da gestão do presidente Alberto Guerra, o Grêmio teve uma receita de R$ 454 milhões, com um incremento de R$ 150 milhões na comparação com 2022. Mesmo assim, houve um déficit de R$ 45 milhões, isto é, as despesas superaram o valor arrecadado nessa quantia.