Grêmio tem cinco alterações para enfrentar o Atlético Grau pela Copa Sul-Americana

O Grêmio está escalado para o confronto contra o Atlético Grau-PER , nesta quarta-feira (7). A partida começa às 21h30min e será disputada no estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. O jogo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Para a partida, Mano Menezes promoveu cinco alterações em relação ao time que venceu o Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro. No ataque, Arezo entra na vaga de Braithwaite. Mais atrás, Alysson ganha espaço no lugar de Cristian Olivera.