Grêmio sofre virada do Fluminense nos acréscimos e segue na lanterna do Brasileirão sub-20

A partida ocorreu nesta quinta-feira (22), no Estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias (RJ). ANGELO PIERETTI / GRÊMIO FBPA

Nos últimos minutos de jogo, o Grêmio levou a virada do Fluminense e perdeu por 2 a 1 no Brasileirão sub-20. A partida ocorreu nesta quinta-feira (22), no Estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias (RJ).

Com o resultado, o Grêmio continua na lanterna do campeonato, com oito pontos. O próximo compromisso do Tricolor gaúcho é no dia 28 contra o Atlético-GO, que também está na zona de rebaixamento.

Jardiel abriu o placar em lance polêmico aos 23 minutos de jogo. O árbitro viu um toque na mão do volante Wallace Davi e marcou o pênalti. O centroavante gremista bateu rasteiro no canto direito e não deu chance pro goleiro, que caiu para o outro lado.

Os oito minutos de acréscimos do segundo tempo foram de pressão do time carioca. Aos 47 minutos da etapa final, o Fluminense marcou o gol de empate e aos 52, o da virada. Os dois lances partiram de escanteios.