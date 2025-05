Grêmio sobe tom em críticas à arbitragem, enquanto busca soluções para deixar o Z-4 do Brasileirão

Grêmio apostou em postura defensiva no Morumbi. Rubens Chiri e Paulo Pinto / Divulgação São Paulo

E, para piorar a sensação dos torcedores com o momento do clube, a atuação da arbitragem na partida rendeu uma série de críticas e cobranças.

Com mais uma derrota somada na campanha do Brasileirão, o Tricolor terminou a nona rodada na 17ª posição, com nove pontos somados e muitas dúvidas para o futuro.

Na análise da derrota, os jogadores, a comissão técnica e a direção colocaram a responsabilidade pelo resultado no pênalti assinalado em Luciano. Mesmo que o time não tenha, mais uma vez, apresentado bom rendimento.

Em sua manifestação para a imprensa, o presidente Alberto Guerra citou a arbitragem como fator principal para as dificuldades do Grêmio no Brasileirão.

— A primeira é a razão pela qual sentei aqui. Se não tivessem tantos erros, teríamos mais tranquilidade para desenvolver a reformulação. Não é só isso também. O que nós podemos fazer é treinar mais, talvez agir novamente na janela. Estamos tendo muitos casos de lesão. Nunca é uma coisa só. A principal são os erros de arbitragem. Estaríamos no meio da tabela. Nos daria mais tranquilidade para essa reformulação que planejamos para esse ano — disse o dirigente.

Avaliação positiva

Por isso, Sidnei Lobo comandou o time do Grêmio em São Paulo. E, na avaliação do auxiliar, o rendimento gremista no Morumbi foi bom.

— Em relação ao jogo, era algo atípico. O São Paulo precisava do resultado. Montamos uma estratégia para neutralizar isso. E conseguimos ter a condição de os surpreender no contra-ataque. No segundo tempo, levamos o gol muito cedo. E eles começaram a ser mais agressivos. E, mesmo com as trocas, conseguimos sustentar. Aí teve o lance do pênalti — avaliou o auxliar.

Sidnei Lobo criticou como "erro grosseiro" a arbitragem não marcar falta em Jemerson no lance que originou o pênalti para o São Paulo, mas elogiou a postura da equipe.

— Fiquei feliz pela atitude dos atletas. Com esse espírito, garra e parceria, nós seremos muito agressivos na terça-feira (20) pela classificação (na Copa do Brasil, diante do CSA) — afirmou.

Aposta em contra-ataques

A ideia de apostar no contra-ataque ficou evidente nos números do jogo. O Tricolor sofreu 19 chutes no seu gol. E só conseguir finalizar três vezes na goleira do adversário.

Dodi, um dos poucos jogadores de rendimento elogiado, reforçou que a ideia para a partida era se defender bem.

— Sabíamos que seria um jogo difícil. Começamos bem, explorando contra-ataque. Estávamos marcando e eles não criando muito. Fizemos um bom primeiro tempo, mas tomamos um gol muito cedo na volta. O jogo estava equilibrado, aí o lance da arbitragem atrapalha a partida. A arbitragem está sempre errando contra o Grêmio. Não gosto de falar de arbitragem, mas às vezes é difícil. Agora é trabalhar — afirmou.

Foco na Copa do Brasil

A partir desta segunda-feira (19), no CT Luiz Carvalho, a comissão técnica fará os ajustes para a decisão desta terça-feira (20) contra o CSA.

Após a derrota por 3 a 2 no jogo de ida, o Grêmio precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis.

Caso consiga uma vitória por dois gols de vantagem, o Tricolor avançará para as oitavas de final da competição.

Fora da viagem a São Paulo por conta de gastroenterite, Cristian Olivera deve voltar ao time titular. Amuzu também pode ser novidade no time, na vaga de Alysson Edward.