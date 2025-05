Grêmio renova com Villasanti e João Pedro

As informações foram oficializadas no site do clube no começo desta tarde. João Pedro já tinha admitido as tratativas em entrevista recentemente. O contrato anterior tinha duração até dezembro de 2025, logo ele poderia assinar um pré-contrato a partir de julho. São mais dois anos, além de valorização salarial para o lateral que acumula 119 partidas com sete gols marcados com o manto gremista.