Grêmio reavalia situações físicas de Villasanti e Edenilson

Villasanti está suspenso e não encara o Santos, mas poderá ser desfalque por mais tempo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A preparação do Grêmio para encarar o Santos e sequência de temporada começa nesta sexta-feira (2), mas nos bastidores, o clube tem duas preocupações: Edenilson e Villasanti. Os meio-campistas apresentam desgastes e serão reavaliados. O paraguaio já está fora da partida do final de semana por suspensão.

O Tricolor, que retornou de viagem, nesta quinta-feira (1º) à tarde, prevê análise de todos os jogadores na reapresentação do plantel nesta sexta. Entretanto, na comissão técnica, o sinal de alerta está ligado para ambos os atletas.

Villasanti foi preservado na derrota para o CSA, em Maceió, ficando fora do banco de suplentes, por suspeita de lesão muscular. Ele engatou nove partidas consecutivas até a preservação na Copa do Brasil, pois relatou dores e deverá ser submetido a exames para examinar a gravidade.

No Brasileirão, o paraguaio recebeu amarelos nas últimas três partidas, tendo que cumprir a punição contra o Santos. Há o temor que ele possa desfalcar a equipe durante parte do mês de maio.

Edenilson com atenção redobrada

Em paralelo, Edenilson, no desembarque, estava mancando na perna esquerda na movimentação. Contra o CSA, como tem sido nos últimos compromissos, foi substituído no começo do segundo tempo.

Edenilson também deverá receber atenções especiais, já que participou dos últimos dez jogos, sendo oito como titular. O meio-campista tem 35 anos e é um dos mais experientes do elenco.

Atualmente, o Departamento Médico gremista recebeu novos componentes. Os zagueiros Rodrigo Ely e Gustavo Martins tiveram lesões nos joelhos. O primeiro, inclusive, deverá voltar a atuar somente em 2026, enquanto o segundo a partir de julho. Aravena, Amuzu e Arezo podem ser liberados para enfrentar os paulistas.

O Grêmio terá dois treinos para o duelo com o Santos. O primeiro nesta sexta-feira (2) à tarde e o segundo no sábado (3) pela manhã, ambos no CT Luiz Carvalho. As reavaliações físicas serão constantes pela comissão técnica para verificar as condições de jogo visando a sequência de confrontos da temporada.