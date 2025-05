Grêmio prioriza reforços para o sistema defensivo; saiba as posições

Direção tem como principal alvo um zagueiro destro. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

A defesa é o principal ponto de atenção do Grêmio e o setor em que a direção concentra esforços no mercado. Pelo menos três jogadores podem ser buscados para o sistema defensivo.

A prioridade é um zagueiro destro. A fase contestada de Jemerson e a carência numérica, a partir das lesões de Gustavo Martins e Rodrigo Ely, aumentam a necessidade de uma contratação para a posição.

A lateral-direita é outra posição que deve ser reforçada. Igor Serrote é visto como um jogador ainda em formação, enquanto João Pedro não tem tanta capacidade defensiva. João Lucas ainda não aprovou internamente e, por isso, outro nome deve ser contratado.

Um goleiro também pode ser contratado. Com a possível saída de Gabriel Grando para o Palmeiras, o Tricolor já monitora nomes que possam disputar posição com Tiago Volpi. Matheus Mendes, do América-MG, e Matheus Magalhães, do Ajax, são bem avaliados internamente.

No meio-campo, a direção monitora nomes de atletas que possam atuar abertos pelo lado. A posição é vista como fundamental para o equilíbrio da equipe para o técnico Mano Menezes.

Leia Mais Os três motivos que afastaram lateral do grupo do Grêmio desde janeiro

Possíveis saídas

Há possibilidade de que Cristaldo seja negociado na próxima janela. Caso isto aconteça, a direção deve buscar um novo articulador no mercado.

O mesmo vale para Pavon. Criticado, o atacante argentino pode ser negociado para abrir espaço no grupo e na folha salarial. Em caso de saída, haverá busca por uma reposição.

A contratação do zagueiro já estava nos planos do Grêmio na última janela. O Tricolor tentou a contratação do colombiano Jhohan Romaña, mas o San Lorenzo não aceitou a venda.

Por conta disto, o clube tem verba programada para contratar um defensor. Pela situação financeira delicada, o Grêmio priorizará negociações de saída para ganhar fôlego na busca por atletas do meio para a frente.