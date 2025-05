Grêmio pode ter quatro trocas no time para enfrentar o Sportivo Luqueño

Entre lesão, preservações e impeditivo, o técnico Mano Menezes deve modificar quatro peças . Serão mais dois treinos para definir as trocas. As duas alterações garantidas serão nas laterais .

Na direita, com uma grave lesão, uma fratura na tíbia, João Pedro está fora por tempo indeterminado. O atleta passará por cirurgia e a comissão técnica, que já não conta com Igor Serrote e João Lucas, também por no DM, deverá improvisar. Gustavo Martins e Ronald são as alternativas.