O Grêmio realizou, na manhã desta quinta-feira (15), mais um treinamento para encarar o São Paulo no sábado (17). A atividade não encaminhou a escalação, mas foi importante a partir dos retornos de quatro jogadores: Pavon, Cristaldo, Villasanti e Edenilson.

Com as voltas, Mano Menezes prepara novidades na equipe. A sessão foi fechada, mas o clube divulgou imagens nas redes sociais em vídeos e fotos. Assim, a presença do quarteto foi revelada. Todos se recuperam de problemas físicos.

Pavon, que não atua desde 16 de abril, na despedida de Gustavo Quinteros, teve desconforto muscular e também no tornozelo. Cristaldo perdeu o duelo com o Godoy Cruz, na última terça-feira (12), pela Sul-Americana, após reclamar de dores.

Villasanti e Edenilson tiveram lesões constatadas nas últimas semanas. A comissão técnica projeta abertamente as voltas no Morumbi, palco da partida deste sábado. Há possibilidade da dupla aparecer na escalação inicial.

Treino de sexta-feira definirá time titular

Os trabalhos foram técnicos e táticos para os jogadores menos desgastados. Cristaldo e Pavon estavam presentes. Os considerados titulares focaram em recuperação física com corridas.

João Pedro, que não teve lesão diagnosticada, se recupera de pancada na canela direita. Por enquanto, ele é tratado como dúvida. João Lucas tem chances de ser titular.

Desta forma, o treinamento que encaminhará a equipe ocorre, nesta sexta-feira (16), às 15h, no CT Luiz Carvalho. A viagem para São Paulo está agendada para 18h40min em voo comercial.

As mudanças previstas na formação são nas laterais, com as entradas de João Lucas e Marlon, e com as prováveis voltas de Edenilson, Villasanti e Cristaldo.

São Paulo e Grêmio duelam às 21h, deste sábado, no Morumbi, pela nona rodada do Brasileirão. As equipes possuem nove pontos na classificação e estão próximas da zona de rebaixamento.