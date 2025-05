Grêmio pode investir em zagueiro colombiano 

Romaña (E) é titular do San Lorenzo. San Lorenzo / Twitter / Divulgação

Uma das prioridades do Grêmio na próxima janela de transferências será a contratação de um zagueiro destro. E o nome que volta a ser assunto é o do colombiano Johan Romaña. Apesar de a direção tricolor não confirmar uma nova investida, a imprensa argentina noticia a possibilidade de o defensor ser negociado pelo San Lorenzo-ARG.

O destino pode ser o Grêmio. Antes do fechamento da última janela de transferências, o Tricolor acenou com a possibilidade de um investimento na casa dos 4,8 milhões de dólares. As negociações, no entanto, não avançaram naquele momento.

O Grêmio não confirma, mas não está descartada que uma nova tentativa pelo zagueiro de 26 anos, e 1m85cm, ocorra. Um impeditivo no momento seria o alto número de atletas estrangeiros no elenco. Já são 11 jogadores de fora do Brasil. No entanto, apenas nove podem ser relacionados em jogos por competições nacionais.

A janela de transferências internacionais será reaberta no dia 10 de julho. A tendência é de que o Grêmio busque ainda um lateral-direito e um meio-campista. Caso Gabriel Grando seja negociado, um novo goleiro também não está descartado.